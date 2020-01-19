Karalar: "Odalarımızla iş birliği içinde çalışacağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dünyaya ve Türkiye'ye zarar verecek boyutlara gelen rant hırsıyla mücadele etmede, meslek odalarıyla iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.

Başkan Karalar, Çevre Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası Adana şubelerinin genel kurullarına katıldı. Zeydan Karalar, dünyanın ve Türkiye'nin ciddi sorunlarıyla ilgili, mensubu olduğu TMMOB'a bağlı odaların ciddi çalışmalar yaptığı görmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Karalar, “Odalarımızın düzenlediği çalıştaylara katılıyorum. Dünyamızdaki ve ülkemizdeki sorunlarla ilgili bunları yapmak gerekiyor. Genel Başkanımızın söylediği gibi, biz bir takım kesimleri zorlamazsak, dünya çok farklı yerlere gider. Olumsuz sonuçlarına rağmen bu rant hırsı, çok fazla para kazanma hırsı büyük tehdit. Bu kadar çok parayı ne yapacaklarını da bilmiyorum. Bir insanın 40 milyar doları, 100 milyar doları ne yapacağını da bilmiyorum. Dünyayı katletmek, geleceğimizi katletmek pahasına, söz konusu boyutta para kazanma hırsına sahip insanların sayısı artıyor.

Bunların karşısında da ciddi direnen, korkmadan mücadele eden bir kesim gerekiyor ki; bu konularda odalarımızın ciddi işler yaptığını görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

"Odalarla daha güzel işlere ima atılır"

Meslek odaları, bilim kurumları ve köklü sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmanın önemine değinen Başkan Zeydan Karalar, “Odaların ne kadar önemli olduklarını, odalarla birlikte çalışırken ne denli başarılı işler yapabileceğimizi yaklaşık 6 yıldır kanıtlamaya çalışıyorum. Seyhan Belediyesi Başkanlığı yoluna çıktığımda yaklaşık 13 projemizin 12'sini odalarla birlikte gerçekleştirdik. Adana Büyükşehir Belediyesinde de mümkün olduğunca odalardaki deneyimli kardeşlerimizle birlikte çalışma yolunu seçtik. Çünkü biz bilime inanıyoruz. Çünkü biz, ‘Benim fikirlerim ilimle bilimle ters düşerse, bilimi seçin' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretileriyle yetişen insanlarız.

Bilime önem veriyoruz, bilimsel çalışmaya önem veriyoruz ve onun için odalara yakın duruyoruz ve durmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, Maden Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası Adana şubelerinin genel kurullarına da katılarak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için güç birliği yapılmasının önemine ve bilimin ışığında hareket edilmesinin gerekliliğine değindi.