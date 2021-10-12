Karalar: "Otogar ve hal daha iyi bir yerlere taşınmalı"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otogar için çalışma başlattıklarını belirterek, “Otogarın da sebze halinin de aslında çok geniş yerlere taşınması gerekiyor" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim ayı ikinci oturumunda, gündem dışı söz alarak, merkez otogar için bir yenileme çalışması veya bir tadilat projesinin olup olmadığını sordu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, otogar için çalışma başlattıklarını vurgulayarak, “Otogarın da sebze halinin de aslında çok geniş yerlere taşınması gerekiyor. Ama otogarda iki görüş var. Eğer iyi bir yer bulamazsak aynı yerinde onu bir projeyle katlı otopark yapılabilir, arkadaşlarımız çalışıyorlar, acele de etmiyoruz” dedi.

Demirdağ ayrıca, çalışanların ödenemeyen ikramiyeleri ile ilgili bir çalışmanın yapılıp yapılmadığını sorunca, Başkan Karalar, “Bizi izlemeye devam edin” diye cevap verdi.

Demirdağ da “Hep izliyoruz ama bir cevap verirseniz daha iyi olur” sözüne Karalar, “Bugün maaşlar yattı, 12'sin de 13'ün de vereceğiz” diye konuştu.

AK Parti'li Murtaza Kılçık'ta kürsüye gelerek, Sarıçam'da Buruk Mezarlığına giderken köprünün yanında ATM'ler olduğunu hatırlatarak, “Bu ATM'ler trafiği ciddi yönden tehdit ediyor, buraya aynı zamanda Çatalan tarafından bir dönüş var. Geçen gün orada ölümlü bir trafik kazası da oldu. İlerde bir park var, ATM'ler bu parkın uygun bir yerine alınabilir” dedi.

Karalar da Fen İşleri Müdürlüğünün bu konuyu not almasını istedi.

Daha sonra gündemlere geçildi. 12 teklif ilgili komisyonlara oy birliğiyle havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis çalışmalarına yarın saat 13.00'te devam edecek.