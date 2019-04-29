Karalar sabır istedi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisine güvenenlere karşı sorumluluğu bulunduğunu belirterek, "Zeydan Yapar lafı benim aldığım sorumluluğu göstermesi açısından önemli. Bunun farkındayım ve sizin desteklerinizle bunun üstesinden geleceğiz. Biraz sabır gösterilmesi gerekiyor. İşimizi en iyi şekilde yapacağız" dedi.

Başkan Karalar, Güney Eğitim Vakfı'nın Atlı Spor Kulübü'nde düzenlediği bahar şenliğine katıldı.

Güney Eğitim Vakfı üyelerine ve misafirlere hitap eden Zeydan Karalar, “Mustafa Kemal Atatürk, eğitimin bir ülkeyi aydın, müreffeh, bağımsız, ekonomik olarak iyi duruma getirebileceğini söylüyor. Kaliteli eğitim olmazsa da bir ülkenin geriye gidebileceğini ifade ediyor. Eğitim çok önemli ve herkesin eğitime önem vermesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan yürümeye devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, bu ülkenin kurtarıcısı, kurucusu, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar yetişsin diye önemli adımlar atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Biz de onun yolundan sarsılmadan, sapmadan devam ettik, ediyoruz, edeceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

Güney Eğitim Vakfı'nın desteğini her zaman yanında hissettiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Bu topluluğa ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizin desteğiniz benim için çok önemli. Büyük bir başarı elde etmemiz konusunda ciddi temel oluşturan bir destekti. Bizim başarımız küçümsenecek bir başarı değil. Kimine göre 30 yılda bir olan başarı elde, kimine göre yüzyıllarca sürecek bir başarı elde ettik. Verdiğiniz desteğin öneminin farkındayım” şeklinde konuştu.

Güvene layık olmak için çalışacağım

Kendisine güvenerek destek olanlara, hemşehrilerine karşı sorumluluğu bulunduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Ben Adana Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut durumuyla ilgili bilgi verirken, ‘Zeydan Yapar' denildiğini duyuyorum. Bu bana karşı olan güvenin nasıl bir noktada olduğunu gösteriyor. ‘Zeydan Yapar' lafı benim aldığım sorumluluğu göstermesi açısından önemli. Bunun farkındayım ve sizin desteklerinizle bunun üstesinden geleceğiz. Biraz sabır gösterilmesi gerekiyor. İşimizi en iyi şekilde yapacağız. Güney Eğitim Vakfı'nın verdiği desteği de unutmayacağız. Güney Eğitim Vakfı'na ben ciddi destek oldum ve olmaya devam edeceğim” dedi.

Adana'da CHP'nin güç artırdığını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Seyhan'da Belediye Başkanı olurken yüzde 32 oy almıştım. Şimdi Seyhan'da oylar neredeyse iki katına çıktı. Çukurova CHP'nin kalesiydi. Ben Seyhan'ın da, Büyükşehir'in de CHP'nin kalesi olacağını söylemiştim. Biz farklıyız, biz Adanalıyız.”

Şenlikte stantları gezen Başkan Zeydan Karalar ve eşi Nuray Karalar, vakıf üyelerinin ilgisiyle karşılaştı. Başkan Zeydan Karalar, şahıs olarak Güney Eğitim Vakfı'na 20 bin lira bağış yapacağını da açıkladı.