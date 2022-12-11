Karalar: "Seçimlerde mutlaka oy kullanın"

Cumhuriyet Halk Partisi Adana Gençlik Kolları'nın organize ettiği etkinlikte, yaklaşık 600 genç, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bir araya geldi. MUN Konferansı Yöneticisi gençler ile CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Mete Çelebi'nin açılış ve teşekkür konuşmasının ardından konuşan Başkan Zeydan Karalar, katılanları ve toplantıyı düzenleyen CHP Gençlik Kolları'nı yürekten kutladığını söyledi.

Türkiye'nin her kesimden insanın huzurla yaşadığı bir ülke olmasını istediklerini belirten, Atatürkçü olduklarını, bunun nedenlerini de her fırsatta anlatan Başkan Karalar, “Mustafa Kemal Atatürk; ‘Eğer bir gün benim sözlerim bilimse ters düşerse, bilimi seçin' diyen eşsiz bir liderdir. Onun kurduğu Cumhuriyetin değerlerini korumak zorundayız. Bu konuda umudumuz gençlerimiz. Gençleri çok önemsiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Gençlerle birlikte gelecek çok daha güzel olacak” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından gençler Başkan Zeydan Karalar'a çeşitli sorular yöneltti.

Kentsel dönüşümden toplu taşımaya, sokak canlılarından ulusal politikalara, mülteci sorunundan, sağlık problemlerine kadar çok geniş yelpazede gelen sorulara bütün içtenliğiyle cevap veren Başkan Zeydan Karalar, görevi devraldığından bu yana mücadele edilen zorluklarla ve günden güne düzeltilen mali durumla ilgili bilgi aktardı.

Eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Karalar, sorgulayan bireyler yetiştiren, bilimi temel alan bir sistemin önemine değindi.

Başkan Karalar, gençlerin mutlaka oy kullanmasını istedi ve siyasete uzak kalınmamasının önemine vurgu yaptı.

Kitap okumanın önemine de değinen Karalar, yorum kabiliyetini, bilgi dağarcığını ve kendine güveni artırdığını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli sayıda kitap ve makale okuduğunu sözlerine ekledi.