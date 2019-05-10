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Karalar: "Şehit yakınları için ne yapsak azdır"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçtiğimiz hafta Hakkari’de şehit düşen Mehmet Erdoğan için İmamoğlu’nun Sevinçli Mahallesi’nde verilen iftar yemeğine katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçtiğimiz hafta Hakkari'de şehit düşen Mehmet Erdoğan için İmamoğlu'nun Sevinçli Mahallesi'nde verilen iftar yemeğine katıldı.


Şehidin yakınlarıyla bir araya gelen, onlara sabır dileyen ve dua eden Başkan Zeydan Karalar, “Vatan için canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Şehit yakınları için ne yapsak azdır” dedi.

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