Karalar: "Sizlere hizmet etmekten mutluluk ve gurur duyuyorum"

Seyhan Belediye Başkanı ve CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, Emek Mahallesi'nde yapımı tamamlanan semt pazarının açılışını gerçekleştirdi.

İçerisinde kapalı semt pazarı, 7 derslikten oluşan meslek edindirme kursu, yazlık sinema, düğün ve çok amaçlı toplantı salonunun bulunduğu 5 milyon liraya mal olan belediye hizmet kompleksinin açılışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başkan Zeydan Karalar'ın alana gelişinde vatandaşlar sevgi gösterisinde bulunarak, “Halkçı Başkan Zeydan” ve “İşte Meydan İşte Zeydan” sloganları attı. Emek Mahalle Muhtarı Salih Yardım yaptığı konuşmada mahallelerine böylesine bir tesisi kazandırdığı için Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Açılış töreninde konuşan Başkan Zeydan Karalar, Emek Mahallesi'nin kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu 8 ay gibi kısa bir sürede kapalı semt pazarını ve hizmet kompleksini tamamlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Seyhan'a ve Adanalı'ya hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Karalar, “Bu tesisin temelini attığımızda böylesine büyük bir tesisi bu kadar kısa sürede bitiremeyeceğimiz söylendi ama bizler tamamladık ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. Ben sizlere hizmet etmekten mutluluk ve gurur duyuyorum” dedi.

Karalar, konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda içme suyunu yüzde 30 ucuzlatacaklarını belirtti.

Seyhan'da başlattıkları hizmet atağını Adana'nın geneline yayacaklarını ifade eden Başkan Karalar, “Sizlerin bu coşkusunu desteğini görünce ben kendimi seçim kazanmış olarak görüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanlığına oturduğumuz gün Seyhan'daki hizmetlerimizi büyülterek ve Adana'nın her yerine yayarak devam ettireceğiz. Yapacağımız işlerin başında içme suyunu yüzde 30 ucuzlatmak olacak. Birde tıpkı Seyhan Belediyesi'nde olduğu gibi israftan kaçınacak belediyenin parasına sahip çıkacağız. Borçlu aldığımız Seyhan Belediyesi'nin borçlarını bitirip nasıl hizmet atağı başlattıysak, büyükşehir belediyesinde de bunu gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Son zamanlarda bazı çevreler tarafından özellikle “Zeydan Karalar Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda, çalışanları işten çıkaracak” şeklinde söylentilerin yayıldığına dikkat çeken Başkan Karalar bu konudaki görüşlerini şöyle aktardı:

“Ben CHP'nin resmi adayıyım ama unutulmasın ki Zeydan Karalar tüm Adana'nın adayıdır. Seyhan Belediyesi'ni kazandığımızda bir tek işçiyi işten çıkardık mı buradan çıkaralım? Siyasi görüşü ne olursa olsun, işini yapan tüm işçi kardeşlerimiz ekmeğini kazanmaya çalışmaya devam edecek. Bu işçi kardeşlerime ve Adana halkına buradan sesleniyorum; Zeydan Karalar başkan olduğunda hepiniz işinize devam edeceksin. Ayrıca o gününde alamadığınız maaşlarınızı 5 ay içerisinde düzenli ödenir hale getireceğim. Bizler her zaman emekten yana işçiden yana olan bir zihniyetten geliyoruz. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayız.”