Karalar: "Sosyal belediyecilik anlayışından ödün vermeyeceğiz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Büyükşehir Belediyesi'nin 5 milyar liraya ulaşan borcu bulunmasına rağmen sosyal belediyecilik anlayışından ödün vermemiz mümkün değil" dedi.

Başkan Karalar, Halk Ekmek Fabrikaları'nda denetleme ve incelemelerde bulundu. Üretim bantlarını, depoları ve tesisleri gezen Başkan Karalar, fabrikaların halka daha kaliteli hizmet vermesi için çalışmaları yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 adet faal halk ekmek fabrikası bulunduğunu belirten Başkan Karalar, günde 310 bin standart ekmek üretildiğini, farklı ekmek çeşitleriyle birlikte günlük üretiminin 320 bine ulaştığını söyledi.

Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeğin Adanalıya 60 kuruşa ulaştırıldığını hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 5 milyar liraya ulaşan borcu bulunmasına rağmen sosyal belediyecilik anlayışından ödün vermemiz mümkün değil. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, hemşehrilerimizin ekmek gibi, ulaşım gibi ihtiyaçları için olanaklarımızı seferber etme kararlılığındayız. Mevcut üretimimizin sürdürülebilir olması için de incelemelerimiz devam edecek” diye konuştu.