Karalar törene geç kaldı Büyükşehir'in çelengi sunulamadı

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen çelenk törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar geç kalınca, Valisi Mahmut Demirtaş, Karalar'ın temsil edilmesine izin vermedi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda saat 08.30'da başlayan törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar yerini aldı. Ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar buradaki törene yetişemedi. Zeydan Karalar'ın yeri boş kalırken Büyükşehir Belediyesi'nin çelengi de sunulamadı.

Çelenk töreninin ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmek için Valiliğe geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise buradaki törende hazır bulundu.