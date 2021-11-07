Karalar: "Trafiği rahatlatmak için alternatif yollar yapacağız"

Başkan Karalar, hafta sonunu bir dizi inceleme ve ziyaretle geçirdi. Türkmenbaşı Bulvarı otoban bağlantısında süren çalışmaları denetleyen Başkan Karalar, Büyükşehir ekiplerinin aylardır gece gündüz bölgede çalıştığını belirtti. Karalar, “Bölgede Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla yaptığı büyük işlerden birini gerçekleştiriyoruz. Pahalı, zor, zahmetli ve uzun süren bir iş. Trafik bu noktada gündüz yoğun olduğu için daha çok gece çalışıyor ekiplerimiz. Yakın zamanda işi bitirmeyi planlıyoruz. Böylece trafik burada bir nebze rahatlayacak” dedi.

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Turgut Özal Bulvarı'ndaki trafiği rahatlatması amacıyla yapılacak, Göl Mahallesi'nden Aşıklar Bulvarı'na ve Süleyman Demirel Bulvarı'na bağlanacak yol güzergahında açıklamalarda bulundu. Karalar, “Burası yeni ihaleye çıktığımız ve Turgut Özal Bulvarı'ndaki trafik yoğunluğunu azaltacak bir bulvar. Ordu Evi'ni geçtikten sonra başlayacak ve Aşıklar Bulvarı ile Süleyman Demirel Bulvarı'nı bağlayacak olan bir bulvar. Göl Mahallesi'nin hemen arkasından geçecek. Menderes Bulvarı'nı ve Turgut Özal Bulvarı'nı rahatlatacak. Ayrıca Menderes Bulvarı'na gidilen yol çok kısalacak. Burası KDV dahil 30 milyon liraya mal olacak. Alternatif yollar yapıyoruz. Arkadaşlarımız şantiyeyi kurdu ve çalışmaya başladı” diye konuştu.