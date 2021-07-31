Karalar: "Yaralarımızı hep birlikte saracağız"

Karalar, zarar gören vatandaşlara destek olacaklarını belirtti.

Zeydan Karalar, ilk olarak Kozan'ın Salmanlı, Mansurlu, Kızlarsekisi ve Akdam mahallelerine giderek, evleri yanan, yangından dolayı mağdur olan vatandaşlarla bir araya geldi.

Evi yanan Kızlarsekisi Mahalesi sakini Cumali Yücel ve evleri yanan, zarar gören diğer vatandaşlarla görüşen Karalar, mağdur vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

Daha sonra Aladağ ilçesine geçen Başkan Karalar, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından Aladağ'ın Topallı Mahallesine geçen Başkan Zeydan Karalar, burada da evleri, bahçeleri, ahırları, tarlaları yanan vatandaşlarla görüştü. Karalar, “Hem ülkemizin, hem de Adanamızın çok sayıda noktasında bir anda yangın çıkması elbette sabotaj olabileceğine dair çeşitli soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Adana'da yaklaşık 20 noktada yangın çıktı ve hala devam eden yangınlar var. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Evleri yanan vatandaşlarımızın evlerini onaracağız. Acil ihtiyaçları karşılamak için birimlerimiz teyakkuzda” dedi.

Çok sayıda noktada yangının sürdüğü, bazı noktalarda da kontrol altına alındığı Aladağ ilçesinde, Eğriçam Mahallesi girişinde devam orman yangını bölgesine giden Başkan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin söndürme çalışmalarını denetledi.

Yangın noktalarında İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait arazözler, tankerler ve iş makineleri ile yangınlara müdahale ettiklerini belirten Karalar, ayrıca ASKİ'nin çok sayıda aracıyla yangına müdahaleye destek verdiklerini ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

Bölgede yangından dolayı su depolarının erimesi nedeniyle vatandaşlara, 200'er litrelik variller dağıtılıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Derman ekipleri aracılığıyla kumanya, yemek, su ve ayran dağıtımını sürdürürken, yatak, battaniye, buz, hijyen seti ve hayvan maması dağıtımı da devam ediyor. Büyükşehir tarafından sağlanan seyyar tuvaletler de bölgede kullanıma sunuldu.