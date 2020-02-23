Karalar: "Yenilenebilir enerji hamlesi çalışmalarımız sürüyor"

Başkan Karalar, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesi Genel Kurulu'na katıldı.

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda konuşan Karalar, odalarla bir arada olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaçak inşaatların neden olduğu sorunlara değinen Başkan Karalar, “Kaçak inşaatlarla ilgili belediyelerin çok büyük sorumluluğu var ama belediyelerin bu konudaki yetkileri de tırpanlanıyor. Yapı affı, imara vurulan en büyük darbelerden biri. Ben Seyhan Belediye Başkanıyken bunları yaşadım. Öyle bir alışkanlık var ki Adana'da; örneğin 2 bin metrekare inşaat ruhsatı alınıyor ancak yüzde 20, 25 fazla yapılıyor. Statiği, hesapları 10 kata göre yapılıyor ama 13 kat inşa ediliyor. Bunlar yapı kirliliği oluşturuyor fakat daha önemlisi hayati sorun teşkil ediyor. Bu yapı affı olumlu sonuç vermedi. Bununla ilgili Büyükşehir olarak ne yapmamız gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Ama Real Alışveriş Merkezi'nin arkasındaki arazileri yeni imara açmama kararındayken, mahkeme oranın açılması doğrultusunda karar verdi. Mahkeme kararına uymamak suç teşkil ettiği için yapacak bir şey kalmıyor” diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak farklı bir belediye yönetimi sergilemeleri gerektiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ve farklı yaşamsal sorunlarla ilgili bilinçli olunması, bilimsel önlemler alınması gerekiyor. Yeryüzünde ısınan atmosferin dünya için ciddi bir tehdit oluşturduğunun farkında olarak önlemler alınmalı. Sera gazı salınımını azaltacak önlemler alınmalı. Adana'da metronun ikinci merhalesini yapmak, ulaşımda çok sayıda aracın yaydığı sera gazı etkisini azaltacak bir önlem ama ekonomik koşullar ve hükümetin bu konuda iznine tabi olunması gibi engeller önümüzde. Fakat en azından belediye olarak yenilenebilir enerji hamlesi çalışmalarımız sürüyor."