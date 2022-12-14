Karalar: "Yılda 25 bin sokak hayvanı kısırlaştırmalıyız"

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin Aralık ayı üçüncü oturumunu açan Başkan Zeydan Karalar, gündem dışı söz alarak söz alan İyi Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek'in Akçatekir'de sokak hayvanlarının vatandaşlara yemek dahi yedirmediğini ve insanlara saldırdığını gündem getirmesi üzerine bir cevap verdi.

Karalar, “Sokak hayvanları sorunu Türkiye'nin sorunu. Ama biz bu sorunu Adana'da çözebiliriz. Daha önce yılda 3 bin sokak hayvanı kısırlaştırılıyordu. Bu sayıyı 7 bine çıkardık. Ama bu yetmiyor, yılda 25 bin sokak hayvanı kısırlaştırmalıyız. Bunu ilçe belediyeleri ile birlikte yapabiliriz” dedi.

İlçe belediyelerinin de kısırlaştırma merkezi kurması gerektiğini, bu konuda bakanlığın yüzde 30 hibe verdiğini, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de yüzde 30 oranında maddi destek vereceklerini kaydeden Karalar, “Bu konuda hiç beklemeden başlamak lazım. 10-15 gün içinde ilçe belediye başkanlarımızla bir toplantı yapalım” diye konuştu.

CHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, Gazipaşa Bulvarında devam eden kaldırım çalışmalarına değinerek, bu bulvarda bir iş yerinin kaldırım işgali yaptığına dair şikayetin geldiğini ve oraya müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

Karataş Belediye Bakanı Necip Topuz da, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan Mavikum tesislerine beton döküldüğünü söyleyerek, “Deniz ile kumların buluştuğu yere beton dökülmesi yanlıştır. Kumul alanımızı koruyalım” uyarısında bulundu.

Daha sonra gündemlere geçildi. Gündemde bulunan 10 komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.