Karalar'dan basketbolculara destek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, U14 Kız ve Erkek Türkiye Şampiyonasında Adana'yı temsil eden 5 takım sporcularını ve yöneticilerini makamında kabul etti.

Basketbol Adana İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, Halkla İlişkiler Sorumlusu Timur Tüküner, sporcular ve yöneticiler makamında Başkan Karalar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Basketbol İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, “Adanalı gençlere ve spora değer veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a genç sporcularımızın başarısını anlatmak ve yeni görevinde başarı dilemek istedik. Adana'da kız ve erkeklerde 10 binin üzerinde basketbol sporcusuna sahibiz. Başkanımız Zeydan Karalar'a gösterdiği yakın ilgiden dolayı basketbol sporu adına teşekkür ederiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise sporun ve sporcunun yanında olacaklarını ifade ederek, “Genç oyuncularımızın Türkiye Şampiyonalarında Adana'mızı temsil etmeleri kentimizin tanıtımı açısından da çok önemli. Bu tür başarılar Adana'mızı daha ileri götürür. Basketbol büyük kitlesi olan bir spor dalı. Nazik ziyaretlerinden ötürü İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, sporcularımız ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Abdullah Kutlu, Başkan Karalar'a basketbol topu ve kendi ismi yazılı olan basketbol forması hediye etti.