Karalar'dan belediye çalışanlarına önemli mesaj

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Derdi evine ekmek götürmek olan hiç kimse bizden çekinmesin. Biz çalışmaya geldik, biz Adana'ya hizmet etmeye geldik” dedi.

Başkan Karalar, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü‘nü ziyaret edip önümüzdeki dönem herkesin çok çalışması gerektiğini söyledi.

Yöneticilerle görüşmesinin ardından çalışanlarla bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, Adana'da her kesimden oy aldıklarını, bunun da omuzlarındaki sorumluluğu artırdığını belirtti. Karalar, “Bütün siyasi partilere mensup hemşehrilerimiz bize oy verdi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Her kesimden oy almamızın anlamı ‘Zeydan Karalar Adana'ya daha iyi hizmet eder' anlayışıdır. Şimdi seçim dönemi bitti. İşini yapan, dört dörtlük çalışan, huzursuzluk çıkartmayan herkes bizim kardeşimiz. Ben insanları asla MHP'li, AK Parti'li, ya da başka partili diye ayırmam. Ben insanları çalışan ve çalışmayan diye ayırırım. Bize oy vermiş olsun olmasın, çalışan, işinde gücünde bir insansa, bizimle birlikte çalışmaya devam edecek. Ama burada baskı yapan, bizim afişlerimizi söken, arabalarımıza PKK yazan kim olursa olsun, yola onlarla devam etmemiz mümkün değil. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, çalışan insan hiç tedirginlik yaşamasın. Derdi evine ekmek götürmek olan hiç kimse bizden çekinmesin. Biz çalışmaya geldik, biz Adana'ya hizmet etmeye geldik” diye konuştu.

"Makam sahibi olmak isteyenler hayal kırıklığına uğrar"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ASKİ'nin maddi anlamda kötü durumda olduğunu ifade ederek, “ASKİ de, Büyükşehir de kötü durumda. Şu anda yatırım yapacak tek kuruş yok. Müteahhitler her gün haciz gönderiyor fakat para yok. Aylık bütçe aylık gidere yetmiyor. Tüm bunları aşmamız için çok çalışmamız gerekiyor. Siyasi mücadele başka bir şeydi, şimdi herkes çalışacak. ‘Ben seçim öncesi çok çalıştım, benim hakkım müdürlük, benim hakkım şeflik, benim hakkım şu..' diyenler olabilir. Ona biz karar vereceğiz. O aşamada çalışmak memleket yararına bir şey ama sadece kendini düşünen, müdür olmak isteyen, daire başkanı olmak isteyen, bu istekleri için beni desteklemişse onlar hayal kırıklığına uğrar. Benim Ahmet'e, Mehmet'e değil, bütün Adana'ya sorumluluğum var. Ben buna göre hareket etmeliyim, bunu yapmalıyım. Benim de şimdi işim; Adana'yı bu kaostan kurtarmak, bu zor durumdan çıkarmak, Adana'yı hepimizin çok sevdiği, onurlandığı bir kent haline getirmek. Benim işim Ahmet'i, Mehmet'i kollamak değil” diye konuştu.