Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eski adı Devlet Bahçeli olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 530 milyon lira kaynak aktarımı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Adana Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Zeydan Karalar, katipler Rafet Avan ve Sevil Can tarafından açıldı.

Gündeme 4 madde daha eklenmesi teklifinin biri hariç üçü kabul edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan ve isimsiz olan parka “Düş Yolcuları” adı verilmesini teklif eden CHP'li Leyla Karakaş'ın teklifi Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi.

Daha sonra sırasıyla MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, MHP'li Abdullah Kaçar, CHP'li Kemal Çelik, İYİ Parti Grup Başkanvekili Recai Mercimek, CHP'li Mustafa Fidan Vursavuş, AK Parti'li Ozan Gülaçtı, AK Parti'li Murtaza Kılçık ve CHP'li Hacice Yılmaz gündem dışı konuşmalar yaptı.

MHP'li Cemal Demirdağ ve AK Parti'li Ozan Gülaçtı'nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hakkındaki ifadelerine cevap veren Başkan Zeydan Karalar, “Burada yanlış bir algıya açıklık getirmek gerekiyor. Köprünün yapımını biz durdurmadık. 2018 yılında zaten durmuştu. Şimdi ise biz başvurumuzu yaptık ve köprünün yapım işini bakanlık üstlendi. Ben buradan bir kez daha Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Fakat henüz bakanlık ile bir protokol yapmadık. Bize dönüş yapacaklardır diye bekliyoruz. Ayrıca metronun yükünün de Adanalının üzerinden alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. İlk 10 madde ilgili komisyonlara oy birliğiyle havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek.