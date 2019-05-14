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Karalar'dan Doğankent'e ciddi hizmet sözü

Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri kapsamında Doğankent sakinlerine 1000 kişilik iftar verildi.


Adana Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Şube Müdürlüğüne bağlı sanatçılar; tasavvuf musikisi, orta oyunu, neyzen gösterisi gerçekleştirdi. Etkinlikte Karagöz-Hacivat sunumu da yapıldı.


Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programına katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mübarek Ramazan ayının barış ve kardeşlik ruhunu pekiştirdiğini belirterek, bu yüzden 11 ayın sultanı olduğunu söyledi.


Doğakentlilere, seçimde kendisine verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, “Kalbim, gönlüm Doğankentlilerle. Adana'nın tamamının belediye başkanı olduğumuzu hizmetlerimizle göstereceğiz. Doğankent'e ciddi hizmetler yapacağız” dedi.

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