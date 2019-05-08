Karalar'dan eğitime destek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türk Eğitim Vakfı'na 20 bin lira bağışta bulundu.

Başkan Karalar, Türk Eğitim Vakfı Adana Şube Başkanı Ayşegül Gökçe'yi makamında kabul etti. Başkan Zeydan Karalar, vakfa kişisel olarak 20 bin lira bağışta bulundu. Başkan Karalar, daha önce de, yine kişisel olarak Güney Eğitim Vakfı'na 20 bin lira bağışta bulunmuştu.

Kişisel olarak yaptığı seçim harcamalarının, planladığının biraz altında gerçekleştiğini belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Artan parayı Adana'da şehit yakınlarına, Türk Eğitim Vakfı'na ve Güney Eğitim Vakfı'na aktaracağım. Türk Eğitim Vakfı'na 20 bin lira bağışta bulunuyorum şu anda. Bunun devamı gelecek. Eğitimin, öğretimin bir ülke için hayati önem taşıdığına inanıyorum. Bilinçli, çağdaş ve donanımlı nesiller için, ülkemizin aydınlık geleceği için eğitimin desteklenmesi gerekiyor. Ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve öğretileri doğrultusunda yetiştirilecek çocuk ve gençlerimizle, çağdaş bir geleceğe yürüme şansımız var” dedi.

Türk Eğitim Vakfı Adana Şube Başkanı Ayşegül Gökçe de Başkan Zeydan Karalar'a, uzun süredir verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Gökçe, “Başarılı gençleri desteklemek adına Zeydan Başkanımız her zaman yanımızda. Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde de, daha önce de bizlerin her zaman yanında olmuş ve olmaya devam eden bir isim. Kendisine desteğinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Destekleyeceğimiz öğrencilerimiz adına minnettarlıklarımızı iletiyorum” diye konuştu.