Karalar'dan gençlere: "İşinizi iyi yapın"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gençlerle buluşmasında, "İşinizi iyi yaparsanız arzu ettiğiniz yere gidersiniz" dedi.

Başkan Karalar, CHP Adana İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği ve bir çok siyasi görüşten üniversiteli gencin iştirak ettiği Gençlik Buluşması'na katıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmada gençlerle sohbet eden, soruları yanıtlayan, tecrübelerini paylaşan Başkan Karalar, kendisine aktarılan sorunları da dinledi. Başkan Karalar, “En iyi fikirler, fikir teatisinden çıkar. Elbette yaşam tarzlarınıza, neyi nasıl düşüneceğinize müdahale edilmesini istemiyorsunuz. Ben gençliğe çok inanan, güvenen biriyim. Gençler en zor, en umutsuz dönemlerde bile ortaya çıkmış ve Cumhuriyetin seyrini değiştirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk de öyle yapmıştır. Liseli gençler, ülkenin varlığı tehlikeye girdiğinde, ‘genciz, daha yaşayacak çok şeyimiz var' demediler ve canları pahasına cepheye gittiler. Mustafa Kemal Atatürk, dünyada eşi benzeri olmayan bir mücadele ile kurduğu laik-demokratik Cumhuriyeti gençlere emanet etti” dedi.

Başkan Zeydan Karalar konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hangi işi yapıyorsak en iyi şekilde icra ederek başarılı olmalıyız ve çok okumalıyız. Okumak, bilgi sahibi olmak kendinize güveninizin artmasını da sağlıyor. İşinizi iyi yaparsanız arzu ettiğiniz yere gidersiniz.”

Gençlerden yaptıkları işe dört elle sarılmalarını ve başarılı olmalarını isteyen Başkan Karalar, çıraklıktan başlayan iş hayatında yaşadıklarını, çalışmaya, işe bakış tarzını, çalışma konusundaki şartsız kararlılığını anlattı.

Başkan Zeydan Karalar'ın açılış konuşmasının ardından başlayan soru cevap bölümü yaklaşık 2 saat sürdü ve çok sayıda konu gündeme getirildi.