Karalar'dan üretime, ihracata destek vurgusu

Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 14 Nisan'a kadar açık kalacak 2. Çukurova Ahşap İşleme Makineleri Fuarı ve 2. Çukurova Mobilya Yan Sanayi Fuarı, eş zamanlı olarak ziyarete açıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, beraberinde Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe ve Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile sektör temsilcileriyle birlikte çifte fuarın açılış kurdelesini alkışlar eşliğinde kesti.

“Mobilya sektörü Adana'da büyük gelişim gösteriyor"

Başkan Zeydan Karalar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, emek yoğun mobilya sektörünün Adana'da son yıllarda büyük gelişim gösterdiğini belirtip, ihracatta söz sahibi olmaya başladığını söyledi. Uzun yıllar 1,5 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Adana'nın bu yıl 2 milyar dolar hedefini aşmış olmasından büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Fuarlar bir memlekette icraat, üretim, satılacak bir ürün varsa yapılır. Büyük bir mutlulukla izliyoruz ki, festivaller, karnavallar kenti olan Adana, aynı zamanda fuarlar kenti de oldu. Demek ki, satacak, tanıtacak çok şeyimiz var. Umut ediyorum ki, Adana 5 milyar dolarlık ihracat yapar. Bu rakam yakalanırsa, aynı oranda üretim ve istihdam artışına yansıyacaktır” dedi.

"Sıra dışı bir yönetim ortaya ortaya koyacağız"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sıra dışı bir yönetim ortaya koyacaklarının altını çizen Başkan Zeydan Karalar, “Sadece günlük işleri yapmakla kalmayıp, Adana'nın gelişimi için atılması gereken tüm adımları atacağız. Eskiden olmayan birlikteliğin bu dönemde Sayın Valimizin önderliğinde gerçekleştiğini görmek bizi mutlu ediyor. Bu birlikteliğin Adana'ya çok olumlu yansıdığını görüyorum. Bunu devam ettireceğiz. Gençlik yıllarında mobilya atölyelerinde çalışan ve kalfalığa kadar yükselen biri olarak böyle bir fuarın Adana'da açılmasında emeği geçen mobilya sektörü temsilcilerini kutluyorum. İnanıyorum ki, mobilya sektörü Adana'nın ihracatında önemli bir kalem olacaktır. Herkes emin olsun ki, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, üretime, istihdama, ihracata katkı koyan sanayici ve girişimcilerimizin her zaman yayında olacağız” diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, açılış töreninin ardından kent protokolü ile birlikte stantları ziyaret edip, sektör temsilcilerinden yeniliklerle ilgili bilgiler alarak, sohbetler etti.