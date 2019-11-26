"Karanlığı Aydınlananlar" öyküsü yarışmasının 3.'sü Kozan'dan

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4 Projesi" kapsamında; eski hükümlülerin istihdamı konusunda önyargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışması düzenlendi.

Türkiye genelinde düzenlenen yarışmaya Kozan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne M.K. adlı kişi iki eser ile katılım sağladı. M.K'nin "Teneke Parçası" adlı eseri Akdeniz Bölge 3'üncü olurken, "Karanlığa Aydınlananlar" öykü yarışmasında da Akdeniz bölge üçüncülüğüne layık görüldü.

M.K.'ya ödülü Kozan Denetimli Serbestlik Müdürü Mahmut Kıran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ile Çalışma ve İŞ Kurumu Şube Müdürü Bekir Tufan tarafından teslim edildi.