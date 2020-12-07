Karantinadaki vatandaşa yemek, sağlık personeline ücretsiz ulaşım

Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyeye ait otobüs ve metroyu kapsayan ücretsiz ulaşımdan salgınla mücadelede önemli rol üstlenen sağlık çalışanlarının yanında hastane personelinin tamamının yararlanması için talimat verdi.

Öte yandan mekanlar kapalı olduğu için yiyecek bulmakta zorlanan sokak canlıları için de besleme yapıldı. Şehrin muhtelif yerlerindeki mama ve su kaplarıne su ve mama takviyesi yapıldı.

Kahvaltı ve sıcak yemek için whatsapp hattı

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Ekipleri, ihtiyaç sahibi Covid-19 hastalarına yönelik uyguladığı kahvaltı ve sıcak yemek hizmetine devam ediyor. Hizmetten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi Covid-19 hastalarının e-Devlet ve e-Nabız üzerinden Covid-19 pozitif olduklarını gösteren belgeyi Whatsapp hattı üzerinden Adana Büyükşehir Belediyesi'ne göndermesi gerekiyor. Kahvaltı ve sıcak yemek servisi, hastanın karantina süresi bitene kadar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin verdiği hizmetten yararlanabilmek için 05354540101 numaradan ulaşım sağlanıyor.