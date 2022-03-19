Karaşah çiftinden “Kadınlar Resim-Heykel Sergisi”

Karaşah çiftinin “Kadınlar Resim-Heykel Sergisi Adana'da açıldı.

Resim öğretmeni Nazlı Akdeniz Karaşah ve eşi heykeltıraş Ortugay Karaşah, Adana Ressamlar Derneği'nde “Cumhuriyetin 100.yılında 100 portre resim-heykel sergisi” açtı. Karaşah Ailesi, açtıkları sergi hakkında, “Atatürk'ün ‘Bende bu vakayiin hissi teşebbüsü, bu memlekette bu güzel Adana'da doğmuştur' ifadesi, kuşkusuz ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet fikrinin doğuşunu anlatan sözlerden sadece biridir. Çıkış noktamız Cumhuriyetimiz ve bizlere özgür ve bağımsız bir ülkede yaşama şansı sunan başta Atatürk olmak üzere, nice özverili, isimsiz kahramanlardır. Bu sergi Cumhuriyet'i kuranlara, şehitlere, ve devamında katkılarıyla Cumhuriyet'i bugüne taşıyanlara bir saygı duruşudur. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 portre" sloganıyla başladığımız bu yolculuğun ilk aşamasında, ulusal kurtuluş Savaşımız ve sonrasında bir şekilde katkı sunmuş bazı kadın kahramanların portreleri yer almaktadır. Bu sergide Türk Kadınının adını tarihe yazdırdığı şahlanış, varoluş ve değişimini izleyeceksiniz” dedi.

Adana Ressamlar Derneği'ne ait Kaman Sanat Galerisi'ndeki Nazlı Akdeniz Karaşah ve Ortagay Karaşah çiftinin sergisi 26 Mart 2022 tarihine kadar açık kalacak.