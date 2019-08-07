Karataş, bayramda 200 bin ziyaretçi ağırlayacak

Adana'nın Karataş sahili Kurban Bayramı'nda 200 bin ziyaretçi bekliyor. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, başta Almanya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden misafirler ağırladıklarını gün geçtikçe yapılacak turizm aktiviteleriyle lokasyonu arttıracaklarını söyledi.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Adana'nın Karataş ilçesi, yapılan tanıtımlarla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden gelen turistler hem ekonomik hem de kaliteli bir tatil yapıyor.

“El ele Karataş'ı daha iyi hale getireceğiz”

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, ilçesini tanıtmak için yurt içi ve yurt dışı geziler yaptığını belirtti. Kurban Bayramı'nda ilçeye 200 bin turistin geleceğini aktaran Topuz, “Bayramda 200 bin kişilik misafirperverlik örneği göstereceğiz. Dünyanın birçok bölgesinden başta Almanya olmak üzere misafirlerimiz var. İnşallah gün geçtikçe su sporları ve diğer turizm aktivitelerimizle lokasyonu arttıracağımızı düşünüyoruz. Öncelikle Karataş'a ulaşım çok daha kolaylaştı. Denizimizin çok daha iyi olduğuna inanıyoruz. Yakın bir zamanda arıtmamız da tam anlamıyla hizmete geçtiğinde mavi bayrak alacağız. El ele Karataş'ı daha iyi hale getireceğiz” dedi.

“Hatay ve Adana arasına deniz otobüsü”

Hatay'ın Samandağ ilçesi ile Adana'nın Karataş ilçesini deniz otobüsü ulaşımı ile bağlamayı düşündüklerini kaydeden başkan Necip Topuz, “Bu proje Mustafa Kemal Atatürk'ün projesiydi. Eğer bunu hayata geçirirsek neden bir Lazkiye ve Lübnan olmayalım. Buraya aynı zamanda yat limanı projemiz de var. Çeşitli fizibilite raporlarını hazırladık çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Ucuz tatil”

Karataş plajının yurt içindeki diğer plajlardan daha ucuz ve daha kaliteli kuma sahip olduğunu aktaran Topuz, daha sonra şunları söyledi:

“Burası diğer illerden ziyade daha sıcak. Kumu çok kaliteli. Bölgemiz su altı dalış anlamında çok uygun hem de deniz anlamında diğer birçok bölgeden çok daha önde. Kuş cennetimiz var. Doğa ile iç içe. Betonlaşmanın en az olduğu bölge diye savunabiliriz. Antalya ve Marmaris'te yurt dışı turizmine ağırlık verildiği için burada gelen vatandaşların üçte bir ya da dörtte bir fiyatına daha rahat bir ortamda tatil yapabileceklerinin garantisini veririz.”

“Antalya'dan farkı yok”

Almanya'dan Adana'nın Karataş ilçesine tatil yapmak için gelen Hakan Özkar ise tanıtıma önem verilmesi gerektiğini söyleyerek, “Buralar çok güzel. İkinci gelişim. Denizi güzel, sahil güzel. Yoğunluk hafta içi olmasına rağmen çok güzel. Adanalılar başka bir yere bakmasınlar Antalya'dan farkımız yok. Sadece bunların kıymetini bilip yetkililerin daha çok tanıtım yapması lazım” dedi.

“Bizim kumsalımız sadece kum”

İşletme sahibi Yener Yılmaz da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yatırımlarını Karataş'a yapması gerektiğini ifade ederek, “Karataş'ımız çok güzel. Herkes Mersin'e gidiyor Adanalıların öncelikle Karataş'ı tercih etmesi lazım. Çok güzel bir plajımız var. Ben Marmaris'e gittim suyu derin ve 250 metre sahili var. Bizim kumsalımız sadece kum. Bodrum, Marmaris ve Antalya hep taş. Gelenler beğeniyorlar. Fiyatlarımız uygun. Önceliğiniz Karataş olsun” diye konuştu.

“Cennetten bir köşe Karataş”

Canan Özüsağlam Akçil ise, “Ben Almanya'dan geliyorum. Karataş'ı çok seviyorum. İnsanı çok sıcak. Fiyatlar uygun. Her yıl tatile buraya geliyoruz. Denizi çok güzel. Taş yok. Cennetten bir köşe Karataş. Herkese burayı tavsiye ederim. Adana'nın bütün lezzetlerini burada bulabilirsiniz oldukça hesaplı” ifadelerini kullandı.