Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz mazbatasını aldı

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Başkan Topuz yaptığı açıklamada, ”Eşit ve adil bir yönetim anlayışı ile göreve başladığımız bugün, Karataş'ın geleceğine imzamızı atmaya geldik. Bizler ilçemizin daha ileriye taşımak için halkımızın iradesini de arkamıza alarak çıktığımız bu yolda halkımızın güvenini boşa çıkarmayacağız. İnanıyorum ki halkımız ile birlikte memleketimiz için güzel işler başaracağız. Göreve başladığımız bugün sadece bizlere oy veren hemşerilerimizin değil, tüm Karataşlıların başkanlığını yapacağım. Yönetimimiz memleketimizin menfaatleri doğrultusunda hizmetlerini gerçekleştirecek ve hak, hukuk adalet çerçevesinde arzu edilen hizmeti halkımız ile buluşturacağız" dedi.

Mazbatasını aldıktan sonra halk ile birlikte belediye binasına yürüyen Başkan Topuz, kendisini yalnız bırakmayan Karataşlı hemşerilerine belediye binasından hitap etti. Topuz, "Destekleriyle bizleri belediye başkanlığına layık gören, dün ve bugün daima yanımızda olan değerli gönüldaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyor memleketimiz için görevimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.