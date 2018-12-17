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Karataş Belediye Başkanı Ünal kazada yaralandı

Adana’nın Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.

Adana'nın Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Karataş Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, Adana'ya gelmek için kendi kullandığı makam aracıyla yola çıktı. Başkan Ünal'ın kullandığı otomobil, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi, Karataş Caddesi'nde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.


Kazayı yaralı olarak atlatan Başkan Ünal, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.


Baüşkan Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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