Karataş Belediyesi'nin borcu 38 milyon 938 bin lira

Başkan Topuz, belediyeyi devraldığı 5 Nisan tarihinden bu yana yaptığı çalışmalar sonucunda mali durumu kamuoyu ile paylaştı.

Belediyenin şeffaf yönetim anlayışıyla halka hesap veren bir sistemle yönetileceğini belirten Başkan Topuz, “Bu sebeple yaptığımız çalışmalar sonucunda 5 Nisan'da devir aldığımız belediyemizin henüz kuruma tebliğ edilmeyen icralar ve borçlar hariç 38 milyon 938 bin 684 lira borcunun olduğunu tespit ettik. Borçlar içerisinde personel alacakları, esnaf, özel bankalar ve devlet kurumu alacakları ile birlikte büyük bir borç yükü ile göreve başladık. Yapılan bir yanlış var ise elbette bunlar ortaya çıkarılacaktır. Bizler halkımızın vergileri ile verilen hizmetlere karşılık şeffaflığa önem veren, hesap verebilir bir yönetim sergileyeceğiz. Bu anlamda halkımızın doğruları öğrenmesi anlamında Karataş Belediyesinin Mali Bütçesini tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz” dedi.