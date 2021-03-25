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Karataş sahilleri bilinmeyen maddeyle kaplandı

Adana’nın Karataş ilçesindeki Harbiş sahilleri ve Akyatan Lagünü bilinmeyen bir maddeyle kaplandı.

Adana'nın Karataş ilçesindeki Harbiş sahilleri ve Akyatan Lagünü bilinmeyen bir maddeyle kaplandı. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, maddenin bir an önce tespit edilmesini istedi.


İddiaya göre, bir madde Adana'nın Karataş ilçesindeki Harbiş sahilleri ve koruma altındaki Akyatan Lagünü'ne kadar ulaştı. Dalgaların sahile ulaştırdığı madde sonucu denizin renginin değiştiği görüldü. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, İHA'ya yaptığı açıklamada, maddenin bir an önce tespit edilmesi istediğini sahillerin ve lagünün biran önce temizlenmesi gerektiğini aksi taktirde çevrenin ve hayvan türlerinin zarar göreceği söyledi.

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