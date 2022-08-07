Karataş'a denizyolu turizm yatırımı için ilk adım onaylandı

Proje hakkında görüşlerini paylaşan Adana Turizmi Geliştirme ve Altyapı Hizmet Birliği (ATGAB) Başkanı ve Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, “Alt yapısı genişletilecek Karataş Limanı için deniz yolu ile yurt içi ve yurt dışı turistik yolcu taşımacılığına yönelik üst yapı olarak düşünülen bir tesis kompleksinin kurulmasını ve işletilmesini konu alan projemizde; ihtiyaç duyulan araştırma ve etütler yapılarak yatırımlar için yol gösterici bir fizibilite raporu hazırlanıp kamuoyuna ve yatırımcılara sunulacak" dedi.

Projenin en önemli çıktısı olacak fizibilite çalışmasının yatırıma dönüştürülmesiyle de Adana'da liman hizmetleri için kapasite geliştirileceğini belirten Topuz, hem sürdürülebilir mavi büyüme ilkeleri odağında deniz ve kıyı ekonomisiyle ilgili sektörlerde girişim ve rekabet gücü iyileştirileceğini hem de denizyolu taşımacılığının katkısı ile şehrin turizmine ivmesi kazandırılacağını söyledi.

Başkan Topuz, projenin uygulama aşamasında, Hatay Büyükşehir Belediyesinin Arsuz Madenli Limanı'na kurduğu HADO denizyolu ticaret ve turizm merkezinin tesislerinin yerinde inceleneceğini ve Karataş'ı Kıbrıs, Mersin, Hatay'a bağlayacak karşılıklı seferler için iş birlikleri geliştirileceğini kaydetti.