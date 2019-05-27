Karataş'ın kaderi değişecek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş'ta asbestli su borularının değiştirileceğini ve ilçe için çok önemli olan arıtma tesisinin, yapımına başlandıktan sonra iki yılda tamamlanıp hizmete gireceğini söyledi.

Başkan Karalar, Karataş'ta Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programlarına katıldı. Karataş'a özel bir ilgi, sevgi ve bağlılığı bulunduğunu belirten Karalar, çocukluğunda ve gençliğinde, ilçede ve bölge köylerinde geçirdiği zamanları çok özlediğini, hiç unutmayacağını, üzerinde hala etkisi bulunduğunu belirtti.

Seçimin geçmişte kaldığını ve bundan sonra kendisine oy verene de, vermeyene de hizmet götüreceğini söyleyen Başkan Karalar, Karataş'a yapılacak önemli hizmetlerle ilgili açıklama yaptı.

Çatalan içme suyunun Karataş'ın 7 kilometre yakınına kadar sağlıklı borularla geldiğini, 7 kilometrelik bölümün ise asbestli borulardan oluştuğunu, ayrıca ilçe içindeki içme suyu şebekesinin de aynı şekilde sorunlu olduğunu ifade eden Karalar, “Göreve gelir gelmez hemen kolları sıvadık. İlçedeki su sorunu kısmen azalmış olmakla birlikte, asbest içeren borulardan da kurtulmak zorundayız. Suyla ilgili bir ikinci sorun ise suyun depolanamıyor olması. Hani Çatalan'da bir sorun olsa, kesinti olsa, su depolanamadığı için Karataş susuz kalır” dedi.

asbestli borular değişecek

Asbestli boruların değişmesiyle ilgili çalışmanın başladığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Bununla ilgili ihaleyi yaptık. 29 Mayıs'ta yer teslimi yapacağız. Asbestli boruları değiştireceğiz ve büyük bir su deposu yapacağız. Hem asbest içermeyen boruların döşenmesi, hem de devamlı su olmasını sağlayacak depo ile ilgili projeyi hayata geçiriyoruz. Karataş'ımızın içme suyu şebekesi yenilenecek. Muhtelif çaplarda 94 km boru döşenecek. Ayrıca 500 tonluk ayaklı yeni su deposu yapılacak. Mevcut su deposunun da bakım ve onarımı gerçekleştirilerek işlevsel hale getirilecek. Karataş'a su götüren isale hattının son 7 kilometrelik kısmı da yenilenecek. Böylece Karataşlı hemşehrilerimiz sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşacak” diye konuştu.

Arıtma tesisi yapılacak

Karataş sahilinin eşi benzeri bulunmadığını belirten Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Yıllardır Karataş'a geliriz. Belki de sahilin en şanslı yeri Karataş. Bu sahil dünyanın hiç bir yerinde yok. Orta Avrupa'nın böyle denizlere özlem duyduğunu, bize gıpta ettiklerini biliyorum ama yıllardır arıtma yok. Bakir bir Karataş doğru değerlendirildiğinde, iyi değerlendirildiğinde çok önemli bir yerleşim yeri olur. Olmalıdır, gecikilmiştir. inşallah bu iş bize nasip olur. Bu işler kolay değil elbette. Bir yılda, iki yılda, beş yılda hemen gerçekleşecek bir durum değil. Ama öncelikle bu Karataş'ın, bu güzel denizimizin kurtulması için arıtma yapmak gerekiyor. Ben göreve gelir gelmez talimat verdim. Arıtmayla ilgili çalışma başlamıştır. Daha önce bir yer seçmişler deniz kenarında. Deniz kenarında arıtma olmaz. Ona uygun bir yer bulacağız. Makul bir sürede bunları yapacağız. Karataş'ın hem su, hem de arıtma sorunu çözülmüş olacak. Ben Seyhan Belediye Başkanı'yken de Karataş'a özel ihtimam gösterirdim. Bu özeni devam ettireceğiz. Şu anda her belediyenin durumu ekonomik açıdan felaket. Ne yazık ki mazot alamaz hale gelmiş Büyükşehir Belediyesi. Ekonomik şartları önce Allah'ın izniyle, sonra sizlerin sayesinde düzelteceğiz ve büyük bir hizmet hamlesini başlatacağız. Hiç merak etmeyin her şey çok güzel olacak.”