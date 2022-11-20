Karataş'ın şiirlerinden sonra öyküsü de Rumence'ye çevrildi

Adanalı Araştırmacı Yazar Cumali Karataş'ın, Türk asıllı Romen Şair-Yazar Urfet Şachir tarafından şiirlerinin Rumence'ye çevrilmesinden sonra bu kez de “Karne Zamanı” adlı çocuk öyküsünün çevirisi yapılarak yayınlandı.

Karataş, Romanya'da üç aylık olarak yayınlanan “Levıathan” dergisinin Ekim-Kasım-Aralık 2022 sayısında, “Karne Zamanı” adlı uzun çocuk öyküsüne yer verildiğini belirterek, “Bu öyküm ikinci üçüncü sınıf düzeyindeki çocuklara erdem kazandıran öykü grubundan olan bir öyküdür. Kırık notlu karne alan bir çocuğun babasının korkusundan dolayı eve gitmek istememesini konu alan bir öykü. Sonunda bizim bilge bakkal Ramazan Amca durumu öğreniyor ve çocuğun babasını da tanıdığı için gizlice yanına giderek adamı yumuşatıp, bakkal dükkanında bekleyen çocuklarının yanına getiriyor. Adam çocuğuna çok iyi davranıyor bu kez ve mesele tatlıya bağlanıyor” dedi.

Romanya'da yayınlanan “Levıathan” dergisi Ocak/Mart 2022 sayısında, Cumali Karataş'ın “Sen Gidince”, “Gül Yaprağı” ve “Çağların Öncüsü” adlı üç şiirine de yer vermişti.