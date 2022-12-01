Karataş'ın tarihi Cilalı Taş Devrine kadar uzanıyor

Dr. Fatih Erhan, Magarsus Antik Kentinde yapılan kazılarda çıkan kalıntılardan Karataş'ın tarihinin 8 bin yıl kadar yani Cilalı Taş Devrine (neolitik) kadar geriye gittiğini söyledi.

Erhan, yaptığı açıklamada antik kentteki kazıların bu yıl 15 Ağustos'ta başladığını ve Cuma günü sona ereceğini belirterek, “2013 yılında başlayan kazılara 2015 yılında dahil olduk. 2018-2019 yılından sonra pandemiden dolayı kazı aksadı. 2022 yılından itibaren kazı başkanlığını biz aldık. İlk kazı çalışmalarıyla birlikte tiyatronun oturma basamaklarında ve sahne kısmında kısmen çalışma yaptık. Bu yıl ise hızlı ve tempolu bir çalışmayla önceki yıllardaki tespitlerimize yeni tespitler ekledik. Tiyatro'nun mimari özelliğine göre eski Yunan tiyatro geleneğinden olduğunu, inşaat tarihinin M.Ö. 175-164 yıllarına ait olduğunu tespit etti. Sahne binasında iki evreli mimarı yapının olduğunu, ilk evrenin Helenistik dönemi, ikinci evrenin ise Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğunu tespit etti. Yani mevcut durumda tiyatromuz Helenistik döneminde inşa edilmiş, Roma döneminde ise genişletilmiş bir tiyatrodur. Bu tiyatrodaki ana hedefimiz bu yıl tiyatronun sahnesinin planını ortaya çıkarmaktı. Çalışmanın sonucuna geldik. Bu yıl için Cuma günü kazıyı tamamlıyoruz. 2023 yılında restorasyon çalışması başlarsa kısmi kazılması gereken yerler var. Oraları o zaman kazacağız. Restorasyon çalışması olmaz ise tiyatro bölümünde yine çalışma yapacağız” diye konuştu.

Erhan, bu yıl yapılan kazı çalışmasında çıkan malzemelerin Karataş tarihine ışık tutulmasında çok önemli olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“En çarpıcı haber bu yıl şu. Kentin tarihini M.Ö. 500. yıla kadar götüremiyorduk. Ancak bu yıl yapılan çalışmalarda. Kentin tarihinin neolitik çağa kadar gittiğini öğrendik. Yani 8 bin yıla kadar gidiyor tarihi kentin. Şöyle insanların yerleşik hayata geçtiği dönemden bu yana yerleşim var burada. 5 bin 500 yıl tarihi eskiye gidiyor. Tarih öncesi çağlara kadar giden bir tarihi var kentin. Yani buradan çıkan tarihi eserlerden Karataş'ın tarihinin Cilalı Taş Devrine kadar uzandığını görüyoruz. Belki kazdıkça tarihin daha da eskiye gittiğini göreceğiz. Şimdilik bunu öğrendik.”