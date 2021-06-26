Karataş'ta Caretta Caretta seferberliği

Adana'nın Karataş ilçesi sahilindeki deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarına uyarıcı tabelalar dikildi.

Tüm dünyada nesli koruma altına alınan Caretta Caretta cinsi deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları arasında yer alan Karataş'taki Harbiş kumsala Belediye Başkanı Necip Topuz'un da katıldığı etkinlikte uyarıcı tabelalar dikildi.

Deniz kaplumbağalarının açtıkları yuvalarda yumurtlamalarına da tanıklık eden Başkan Topuz, “Bu sahillerimize diktiğimiz tabelalar sayesinde farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sahile gelip gezecek vatandaşlarımıza burada yuvalar olduğunu bildireceğiz ki bu yuvalarımız bozulmasın. Yavrularımız en sağlıklı şekilde Karataş sahillerinden okyanuslara açılsınlar diye bu uyarıcı tabelaları dikiyoruz. Onları korumak hepimizin boynunun borcudur” dedi.