Karataş'ta deniz ve çevre kirliliği son buluyor

Adana'nın Karataş ilçesine yapılan Karataş İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nde bakteri üretimine başlandı. 10 gün sürecek bakteri üretiminin ardından tesiste arıtma işlemi başlayacak.

Tesislerde inceleme ve denetleme gerçekleştiren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçenin geleceğini kurtaracak olan arıtma tesisinin 10 gün içinde çalışmaya başlayacağını belirtti. Karalar, “Arkadaşlar Güney Arıtma'dan bakteri taşıdılar. Yaklaşık 10 gün bakteri üreteceğiz burada. Ondan sonra arıtmaya başlayacağız. Arıtmadan sonra ortaya çıkacak su; tarımda, bahçe sulamada kullanılacak şekilde tertemiz hale gelecek” dedi.

İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin tam kapasite ile çalışmaya başlamasıyla Karataş'ın istenilen seviyede turizm ilçesi haline gelmesinin önündeki engellerden en önemlisi ortadan kaldırılmış olacak. 17 bin metreküp kapasiteye ulaşacak olan tesisle birlikte deniz ve çevre kirliliğine neden olan sorunlar olabildiğince azalacak. Tesiste arıtılan sular zirai sulamada da kullanılabilecek.

Karataş Atık Su Arıtma Tesisi tasarlanırken deşarj yerinin hassas bölge olması nedeniyle çıkış su kalitesinin en üst noktada olmasını sağlayabilmek amacıyla Membran Biyoreaktör Atık Su Arıtma Prosesi tercih edildi. Arıtma tesisi inşaatı çerçevesinde 2 bin 865 m kolektör hattı da tamamlanarak hayata geçirildi. Kanalizasyon hatları ve kolektör ile toplanan atık su, çevre mevzuatına uygun şekilde arıtılarak, denize, toprağa ve atmosfere zararsız hale getirilecek. Atık su, arıtılmış bir şekilde alıcı ortama deşarj edilecek. Bu sayede doğayı kirleten atık suların denize karışması engellenecek. Ayrıca İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin çıkış suyu zirai sulamada da kullanılabilecek.

Koku giderim ünitesi sayesinde vatandaşların tesisten dolayı herhangi bir rahatsızlık hissetmesinin önüne geçiliyor. Uzun yıllardır su kirliliğinin yanı sıra koku problemiyle de mücadele etmek zorunda kalan Karataşlılar, kötü kokudan da kurtulacak.