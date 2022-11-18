Karataş'ta kano turizmi geliştirilecek

Adana'nın Karataş ilçesinde Türkiye'de en uzun kano parkuruna sahip olacak projesinin fizibilite projesi hazırlandı.

Karataş Belediyesi'nce hazırlanarak Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2021 Yılı Fizibilite Desteği programına sunulan “Kano Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Ceyhan Nehri Üzerinde Altyapı ve Yatırımlar İçin Fizibilite Projesi” konu başlıklı çalışma tamamlandı.

Projenin belirlenen alanlarda uygunluğu, bölgeye sağlayacağı katma değer ve yatırım maliyetleri değerlendirildi. Projenin yaklaşık 4,5 km'lik parkur üzerinde planlandığı ve hayata geçirildiği taktirde geliştirilmesi mümkün olabilecek 20 ve 40 km'lik parkurlar oluşturulabileceği aktarıldı. Fizibilite Projesi; Ceyhan Nehri üzerinde Karataş Kızıltahta Mahallesi Akdeğirmen Köprüsünden başlatılması hedeflenir iken, bitiş noktası olarak ta 4,5 km'de yer alan tarihi sal bölgesi olarak belirlendi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz Proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 70 km sahil bandına sahip, denizi, üç lagün gölü, Seyhan ve Ceyhan gibi iki nehri bulunan Karataş'ta su sporları alanında hiçbir faaliyete imza atılmaması büyük eksiklik olmuştur. Yaptığımız fizibilite çalışması ile Karataş'ın su sporları alanında yeni bir çehre kazanacağına, yerel ve ulusal müsabakalara ev sahipliği yapabilecek alt yapının hazırlanmasına vesile olacağına inanıyorum. Fizibilite Projesi, ilk etabı 4,5 km mesafeli oluşturulan parkur ile hazırlandı. Ancak biz projenin hayata geçirilmesi ile parkurları 10-20 ve 40 km olarak genişletmek istiyoruz. Proje alanının Türkiye'de en uzun kano parkuruna sahip bölge olarak hazırlanması ile uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğimiz etkinliklerin temellerini de hazırlamış olacağız. Proje bizim için bir ilk adım projesidir. Yatırımcıların ilgisini çekebileceğine inanarak bu ilk adımın daha ileriye taşınması için gerek fon bulunması gerekse yatırımcılar ile hareket edilerek projenin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.