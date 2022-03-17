Karataş'ta su sporları turizmi geliştirilecek

Çukurova Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı kapsamında, Karataş Belediyesi tarafından hazırlanan “Kano Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Ceyhan Nehri Üzerinde Altyapı ve Yatırımlar için Fizibilite Çalışması" projesi onaylandı.

Proje Sözleşmesi Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ve Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Ahmet Rıfat Duran arasında imzalandı.

Projenin Karataş'ta su sporları alanında geliştirilecek alt yapı için alternatif bir turizm seçeneği oluşturabilmesi beklenirken, yatırıma uygunluğu değerlendirilecek.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, “Lagünleri, denizi ve nehirleri ile Karataş'ın su sporları alanında daha iyi noktalara gelebilmesi için çalışıyoruz. Bu anlamda bölgemizde denizimizin, lagünlerin ve nehirlerin kullanılabileceğini değerlendirerek projenin ilk etabını Ceyhan Nehri üzerinde gerçekleştirmeyi hedefledik. Proje kapsamında Adana ve çevresindeki yaklaşık 40 km mesafeli en uzun kano parkurunu oluşturmak istiyoruz. Çukurova Kalkınma Ajansına sunduğumuz projenin yepyeni yatırımlara ve su sporları alanında gelişmelere vesile olacağına inanarak Karataş'ımız ve Adana'mız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.