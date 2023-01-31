Karda mahsur kalan araçların imdadına yetiştiler

Adana'da Obruk Geçidi'nde yoğun kar yağışı nedeni ile mahsur kalan araç sürücülerinin imdadına karayolları ekipleri yetişti.

Saimbeyli ilçesine bağlı Obruk Geçidi'nde yağış akşam saatlerinde şiddetli kara dönüştü. Yoğun kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan araç sürücüllerinin ihbarı üzerine Karayolları 56. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri kar küreme araçları ile yol açma ve küreme çalışması yaparak karda mahsur akalan araçların güvenli şekilde ulaşımlarını sağladı. Ekipler şiddetli kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.