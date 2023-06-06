Kardeş katili oldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir genç, tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak ölümüne neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Ceyhan Sanayi Sitesi içerisinde yaşandı. Sanayi sitesi içerisinde hurdacılık yapan İmam M. (27), kardeşi Adem M. (23) ile tartışmaya girdi. Tartışma büyüyünce İmam M., tabancasıyla kardeşine kurşun sıktı. Ağır yaralanan Adem M., kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kardeş katili olan İmam M. ise polise teslim oldu. Adem M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.