Kardeşçe başlayan maç yumruklarla bitti

Lig'in 28. haftasında Adanaspor evinde Abalı Denizlispor'a 4-3 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte saha içerisinde her iki takımın teknik heyeti ve futbolcuları birbirine girdi. Abalı Denizlispor'un teknik heyetinden bir kişi Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın'ı yumrukladı.

Lig'in 28'inci haftasında Adanaspor ile Abalı Denizlispor'a karşı karşıya geldi. Maç öncesinde tribünler iki takımı da maç öncesi yanlarına çağırarak tezahüratta bulundu. Kardeşçe başlayan maç futbolcuların kavgasıyla sona erdi.

Çevik kuvvet iki takım arasında duvar oldu

Maçın hakemi Alper Ulusoy'un bitiş düdüğüyle birlikte iki takımın oyuncuları kavgaya tutuştu. Arbede sırasında Abalı Denizlispor'un teknik heyetinden bir kişi Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın'ı yumrukladı. Saha içerisine giren Çevik Kuvvet Timleri iki takımın futbolcuları ve teknik heyetine müdahale ederek ayırdı. Daha sonra güvenlik güçleri adete duvar olarak iki tarafın da birbirine erişmesini engelledi.