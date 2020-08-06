Kargo aracından cep telefonu kolilerini çalıp kayıplara karıştılar

Adana'da 2 şahıs kişi kargo minibüsünden 3 adet cep telefonu kolisini çalarak kayıplara karıştı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kargo aracı, teslimat yapmak için yol kenarında durdu. Kuryeler, araçtan kargoları taşıdığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, araçtan içinde cep telefonu olduğu öğrenilen 3 kutuyu alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Durumu fark eden kuryeler, polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.