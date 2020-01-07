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Kargoyla kaçak cep telefonu sevkiyatına polis engeli

Adana’da kargo ile gönderilen 40 bin lira değerindeki 151 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da kargo ile gönderilen 40 bin lira değerindeki 151 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir kargo şirketine K.A. adına gönderilen kolide kaçak cep telefonu olduğu bilgisine ulaştı. Polis hemen kargo şubesine baskın yaparak koliye el koydu. Polis koliyi açtığında içinden 40 bin lira değerinde 151 cep telefonu çıktı. Polis konuyla ilgili K.A. ve M.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonlarına ise el konularak emniyete götürüldü.

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