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Karı koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana’da bir çift arasında çıkan bıçaklı kavgada kadın yaralanırken kocası hayatını kaybetti.

Adana'da bir çift arasında çıkan bıçaklı kavgada kadın yaralanırken kocası hayatını kaybetti.


Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet K. (35) ve Verena K. (32) çifti arasında çıkan tartışma büyüyünce eşler birbirlerini bıçakla yaraladı. Apartman sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kırgızistan uyruklu Verena K., apartman sakinleri tarafından özel bir hastaneye götürülürken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet K. öldüğünü belirledi. Mehmet K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Gözaltına alınan Verena K., hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra sorgulanmak üzere emniyete götürülecek.

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