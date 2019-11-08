Karikatür Festivali için geri sayım başladı

Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali 15-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Yurt dışı ve yurt içinden önemli isimlerin davet edildiği festival; “Ustalara Saygı” ve “1940'lı Yıllarda Çukurova'da Karikatür” sergileriyle açılacak.

Atölye çalışmaları ve panellerin gerçekleştirileceği festivale, yurt dışından Antonio Rodrigez, Antonio Antunes ve Homed Javadzade gibi ünlü isimler katılacak.

Türk karikatürünün önemli isimleri Kamil Masaracı, Gani Müjde, Muammer Olcay, Zeynep Gergi, Mehmet Çağçağ, Hicabi Demirel, Turgay Karadağ ve Hilal Özcan yurt içinden katılacak isimler olarak dikkat çekiyor.

Bu isimlerin yanında Ali Raşit Karakılıç, Mustafa Öncül, Ayça Öztorun, Mehmet Saygın, Sefa Sofuoğlu, Serdar Sayar, Berkem Çetin ve Burak Kazar da festivalde yerlerini alacak.

"Çukurova'nın Çizgileri" karikatür kitabı

Öte yandan bu yıl katılımcıları bir de karikatür kitabı sürprizi bekliyor. Amatör çizerlerin karikatürlerini kabul eden Çukurova Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bu eserleri kitap haline getirdi. Yüzlerce eserin yer alacağı “Çukurova'nın Çizgileri” adlı karikatür kitabı katılımcılara hediye edilecek.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, uzun bir hazırlık döneminin ardından çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, “Dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz Uluslararası Karikatür Festivali bu yıl daha renkli geçecek. İlk 3 festivalimiz de Türkiye genelinde ses getirmişti. Her yıl üstüne koyarak daha güzel festivaller gerçekleştiriyoruz. Yine dünyaca ünlü sanatçıları ağırlayacağız. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.