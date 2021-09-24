Karısını bıçaklamayı çocuğu "baba" diye seslenince bırakmış

Adana'da 3 gün önce iki çocuğunun gözü önünde eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı. Kocanın ifadesinde, "Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana ‘Baba' diye seslenince kendime geldim ve durdum" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Çarşamba günü merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi 52053 Sokak'ta bulunan iki katlı evin birinci katında 22 Eylül Çarşamba günü meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesinde elektrikçi olarak çalışan Burhan Dursun (36), ev hanımı eşi Tuğba Dursun'la (39) kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. Öfkelenen Burhan Dursun, mutfaktan aldığı bıçakla yataktaki karısını çocuklarının gözü önünde boğazından, karnından ve elinden olmak üzere 7 yerinden bıçakladı. Saldırgan ağır yaraladığı karısı Tuğba Dursun'u o halde evde bırakıp üzerine kapıyı kilitledi. Burhan Dursun, 7 yaşındaki Çınar ile 3 yaşındaki Eymen'i yanına alıp Toros Mahallesi'nde oturan ablası Nimet Küçükatay'ın evine gitti. Katil zanlısı ablasına eşini bıçakladığını söyledikten sonra çocukları emanet ederek kaçtı.

Abla Nimet Küçükatay, polisi arayarak kardeşini ihbar etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir taraftan kaçmaya çalışan katil zanlısını yakalarken diğer taraftan da Tuğba Dursun'un evine gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden polis zaman kaybetmemek için balta ile pencere önünde buluna demir parmaklıkları kırarak eve girdi. Yatakta hareketsiz halde yatan Tuğba Dursun'un öldüğün belirlendi. Genç kadının cenazesi incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan kadının cenazesi toprağa verildi.

"Ben yokken hep çevrimiçiydi"

Emniyete götürülen Burhan Dursun'un ifadesi alındı. Karısının kendisini aldattığını iddia eden katil zanlısı Dursun, “10 yıldır tartışırız ancak büyüklerimiz araya girer ve barışırdık. Bugüne kadar hiç karakolluk olmadık. Ama son zamanlarda bana hakaret ediyordu ve onurumu kırmaya başlamıştı. Ben işteyken bakımlı ben evdeyken bakımsızdı. Mesaiye kaldığım geceleri ne zaman kontrol etsem sosyal medyada çevrimiçi olduğunu görüyordum. Telefonunu kontrol edince telefonda başka birisinin attığı mesajı gördüm. Mesajı ona sorunca ağlamaya başladı. Araya tekrar büyükler girdi ve barıştık” dedi.

Eşinin dişi ağrıdığını ve doktora ödeyecekleri parayı denkleştirmeye çalıştığını anlatan Burhan Dursun şöyle devam etti: “Tuğba, ‘sen bize bakamıyorsan ben bize bakacak birisini bulurum' dedi. Gururum incindi. Mutfağa giderek bıçak aldım ve yatak odasına döndüm. Daha sonra yatakta uzanan eşimin boğazından, karnından ve elinden bıçakladım. Bıçağı kaç kere vurduğumu hatırlamıyorum. Oğlum bana ‘Baba' diye seslenince kendime geldim ve durdum. Bir anlık öfkeyle cinayet işledim. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.