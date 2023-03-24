Karısının boğazını kendisini aldattığını düşündüğü için kesmiş

Adana'da karısının boğazını keserek öldüren şüpheli tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, 22 Mart günü saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı evin, zemin katında meydana geldi. Kasım Sarıboğa (42), kendisini aldattığını düşündüğü 3 çocuk annesi eşi Sultan Sarıboğa (40) ile tartıştı. Bu sırada öfkelenen koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin boğazını kesti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise motosikletine binip, olay yerinden kaçtı. Sürünerek kapıyı açan kadın, komşularından yardım istedi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Sultan Sarıboğa, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli koca, cinayetten saatler önce 2 çocuğunu kuzeninin yanına bıraktığı, diğer çocuğunun ise bu sırada okulda olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi olay yerine yakın bir sokakta yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli koca, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, bu konuyu konuşmak istediğini ancak tartışma çıktığını, bu sırada bıçakla boğazını kestiğini söylediği öğnreildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.