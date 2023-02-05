Karla birlikte her şey buz tuttu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığının eski 7 dereceye kadar düşmesiyle birlikte her şey buz tuttu.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava Adana'nın kuzey ilçelerinde de etkili oluyor. Tufanbeyli'de bir haftadır devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karın yanı sara hava sıcaklığı da eksi 7 dereceye düştü. Havanın aşırı soğumasıyla birlikte sokakta bulunan her şey buz tuttu. Sokakta bulunan bir motosikletin etrafının buz sarkıtlarıyla dolması dikkat çekti. Çatılardan sarkan buzlar da tehlike oluşturdu. Hava sıcaklığının hafta içi eksi 20'lere kadar düşmesinin beklendiği öğrenildi.