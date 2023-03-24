Karslıoğlu: “Belediye meclisinde ve milletvekilliğinde işin uzmanı temsilciler olmalıdır”

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Hilmi Tümer, Adnan Kemali Ünal, Enes Yılmaz, Ahmet Yerdelen, Barış Yıldırım ve Selim Aslan, İyi Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek sektörün ve sektör temsilcilerinin sorunlarını ele alan görüşme gerçekleştirdi.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED olarak sektörün temsilcilerinin bir arada bulunmasının yanı sıra üyelerin ve kurulları oluşturan birimlerde her siyasi görüşten arkadaşların mevcut olduğunu ifade ederek, “Yapı mevzuatı ve işleyiş idealimizin bağımsız ve her görüşe açık duruş sergiliyoruz. Bu nedenle ziyaret ettiğimiz İyi Parti İl Başkanı Birol Büyüköztürk'ün yaklaşım ve desteklerini hissettik. İş birliği ve istişarelerimiz sürekli olacaktır. Ayrıca bundan sonraki süreçlerde belediye meclisinde ve milletvekilliğinde işin uzmanı akademisyen, en az mühendis mimar bazında temsilciler olmalıdır. Bu gelişmeler yasa koyucuda ve yerel gelişmede doğru yerinde kararlar alınmasını sağlayacak adımlardır” dedi.