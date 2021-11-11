Karslıoğlu: “Beton ve çimentodaki kartelleşme engellenmeli”

Karslıoğlu, inşaat sektörünü olumsuz etkileyen çimento fiyat artışının oluşturduğu sorunlara dikkat çekerek, "İnşaat sektörü artan ihracat nedeniyle iç piyasada ürün bulmakta zorlanırken, çimento ve hazır beton kartelleri ise her zaman olduğu gibi fırsatçılık peşinde. Son günlerde üyelerimizden farklı beton firmalarından fiyat istediklerinde tek bir firmanın dönüş yaptığını diğerlerinin teklif vermediğini duyuyoruz. Açıkçası bu durum kulağımıza gelen hazır beton firmalarının müteahhitleri paylaştığı ve yüksek fiyat uygulaması yaptığı söylemini güçlendiriyor" dedi.

Zor zamanlar geçiren sektörlerinin haksızlığa uğradığını söyleyen Karslıoğlu, "Rekabet Kuruluna başvurup gerekirse de cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağız. Adil olmayan betondaki lobinin kartelleşmenin bir an önce engellenmesi gerekiyor” diye konuştu.