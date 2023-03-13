Karslıoğlu: “Fiyat dayatmasının önüne geçebilmek için Rekabet Kurulu'na başvurduk”

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, çimento karteli oluşturularak sunulan fiyat dayatmasının önüne geçebilmek için Rekabet Kurulu'na başvurduklarını söyledi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek inşaat sektörünün problemlerini ve gündemi değerlendirdiler.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, inşaat sektörü olarak ekonominin kılcal damarlarını oluşturmanın yanında sektör olarak memleketin sosyal projelerinde de adımlar attıklarını belirterek, “Sektörümüzün ve temsilcisi müteahhitlerimizin ayakta kalması kalkınma adımları olarak değerlendirilmelidir. DAİMFED sektörün bölgede çatı kuruluşu olmuştur. AK Parti iktidarında inşaat sektörümüz sorunlarının çözümü noktasında hep destek görmüştür. Bu doğrultuda son zamanlarda yaşadığımız büyük bir çıkmazımız vardır. Bunlar çimento karteli oluşturularak sunulan fiyat dayatmasıdır. Bunun önüne geçebilmek için Rekabet Kurulu'na başvurumuz dahil önemli adımlar attık. Adana'da baş gösteren kartelleşme irdelenecek olursa inşaatın temel maddesi olan çimentoda oluşan bu yeni fiyatlar ev fiyatlarını, kamu yapım işlerinin maliyetini olağanüstü artırmaktadır. İktidar partimizin ve Adana İl Başkanımız nezdinde bir çare bulunabileceğine inanıyoruz. Çözüm noktasında atılacak adımların ivedilikle atılmasının elzemdir” ifadelerinde bulundu.

“Kartelleşmeye izin vermeyeceğiz”

Adana AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, DAİMFED gibi önemli bir federasyonun Adana merkezli olmasının sevindirici olduğunu belirterek, “İnşaat sektörü yan kuruluşları ile birlikte 300'e yakın yan kuruluşları da harekete geçirmektedir. Bu bilinçle sektöre ve temsilcilerinin sorunlarını yakından takip ediyoruz. Sektörün öncelikli sıkıntısını oluşturan çimentodaki haksız fiyatların ortaya çıkmasına neden olan kartelleşmenin önüne geçmek ve normalleşmeyi sağlamak adına elbette girişimlerimiz olacaktır. Kartelleşmeye izin vermeyeceğiz. AK Parti, inşaat sektörünün öneminin farkındadır. Bu doğrultuda hem yereldeki işletmeler hem rekabet kurulunu harekete geçirmek hem hükümet nezdinde çabalarımız olacaktır. Sektörün tüm haklı problemlerinin çözümünde yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.