Karslıoğlu: "Kentsel dönüşümde vatandaşlara destek vereceğiz"

DAİMFED ve 5 Ocak TV'nin ortaklaşa organize ettiği ‘Mahalle Mahalle Kentsel Dönüşüm' bilgilendirme proje etkinlikleri devam ediyor. Yüreğir Karacaoğlan Mahallesinde gerçekleştirilen bilgilendirme etkinliği,

DAİMFED Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yerinde dönüşümün, kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde bulunan müstakil binalar için kullanılan bir terim olduğunu belirterek, “Depreme dayanıklı olmayan ya da ikamet işlevini kaybeden bir binanın yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan, bunun yerine sağlam ve depreme dayanıklı bir bina inşa edilmesine yerinde dönüşüm denir. Bu anlamda vatandaşlarımıza gerekli olan desteği DAİMFED olarak vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gildir de yapının riskli olduğu uzman raporuyla tespit edildikten sonra bu raporun kesinleşmesinin gerektiğini ifade ederek, “Tebligat sonrası her bir kat malikinin 15 gün içinde riskli yapı raporuna itiraz hakkı vardır. Eğer riskli yapı tespit raporuna riskli yapıdaki kat maliklerince itiraz edilmezse rapor kesinleşir. Rapora itiraz edilirse itiraz, ilgili disiplinlerde uzman dört öğretim üyesi ve Bakanlıkça atanan üç Bakanlık yetkilisinden oluşan komisyonca karara bağlanır. Yapı malikleri, riskli yapı tespit raporuna karşı itiraz sonucunu tebliğ aldıktan itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde kararın iptali için dava açabilirler. Raporun kesinleşmesi ve bütün maliklerce anlaşma sağlandıktan sonra bir müteahhit ile sözleşmesi yapılması suretiyle inşaata başlanması mümkündür. Ancak bu uygulamalar sonunda harekete geçilebilir” diye konuştu.

DAİMFED Kentsel Dönüşüm Mevzuat Başkanı Timuçin Güvercin, DAİMFED Genel Sekreteri Enes Yılmaz ve DAİMFED Mali ve İdari işler Başkanı Nurullah Hamidi de ortak açıklamalarında, “Kentsel ya da yerinde dönüşümde en önemli problemlerin başında apartman, site yönetiminde veya kentsel dönüşüm komisyonunda yer alan hak sahiplerinin, kendi avantajlarına olacak şekilde müteahhit firmadan menfaat sağlayarak, diğer hak sahiplerini mağdur etmesi durumudur. Çoğu zaman olumsuzluk oluşturacak durumlar inşaat tamamlanana kadar anlaşılamamakta ve aylarca mahkeme salonlarında sürüncemede kalabilecek geri dönüşü olmayabilen bir yola girilmektedir. İşte bunun için kentsel dönüşüm de karar verilirken ve bu projenin de en temel gayesi olan bilgilendirmektir. Bu konuda DAİMFED olarak vatandaşlarımızın yanındayız” ifadelerini kullandılar.

Yüreğir Belediyesi yetkilileri ise, Karacaoğlan Mahallesi'nin belediye olarak kendilerinden destek beklediklerini ve bu konuda Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatı olduğunu tüm desteği vereceklerini belirttiler.

Karacaoğlan Mahallesi sakinlerinin ilgi gösterdiği toplantıda kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşüme katkı sağlayacak bilgiler paylaşıldı. Etkinlik, mahalle sakinleri ve yetkililerin karşılıklı soru cevaplarıyla devam etti.

Toplantıya, Yüreğir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Kaan Bozdoğan, Yüreğir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Yaşar Demirboğa, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Plancısı Abdullah Türker ve Karacaoğlan Mahalle Muhtarı Bahtiyar Sağlamdemirel'de katıldı.