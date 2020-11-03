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Karslıoğlu: “Kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz”

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, “Biz her daim kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz” dedi.


AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sayım Azmaz, Adnan Kemali Ünal, Mehmet Ali İnan ile Arif Çetin Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Nevzat Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak başarılar diledi. Karslıoğlu, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü STK olarak bizim kırmızı çizgilerimizden birisidir. Kurumun manevi ve maddi yönden varlığı çok önemlidir. O yüzden desteklerimiz devam edecek. Bu yılda Korona önlemleri ölçüsünde geleneksel iftar yemeğimiz yapılacaktır. Biz her daim kimsesizlerin kimsesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Nevzat Özer ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Kurum olarak görevimizin bilincinde olarak hizmetlerimizi vermekteyiz. Adana da ise bizlere sürekli destek veren insanlarımızın yardımları büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda STK olarak AKAMDER'in desteklerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunların artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu ziyaretleri de bizi son derece menün etmiştir. Tüm AKAMDER camiasına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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